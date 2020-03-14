JS форма с динамическими полями с подсчётом сумм по ним по формуле

На странице нужна форма с динамическими (заранее определёнными) полями, кол-во которых определяет сам посетитель сайта.

Попытка (неудачная) реализации здесь http://rd.we-develop.ru/forma/index.html

При выборе формы в выпадающем списке http://joxi.ru/823EYNC9bV83rO изменяется кол-во полей ниже этого списка http://joxi.ru/vAWv8kIgoJOX2W

http://joxi.ru/a2XEN1CwoR4OAg

Есть кнопки "добавить позицию" и "Удалить позицию" - при нажатии на "добавить позицию" добавляется новый блок с динамическими полями (у которых меняется соответствующая часть имени - см. комментарии по коду) http://joxi.ru/J2bYz0u0Rdg4m6

при нажатии "удалить позицию" - происходит удаление позиции и перерасчёт итоговых сумм.

В определённые поля этой формы можно вводить только числа. http://joxi.ru/xAe6opuRnob5ry

При заполнении этих полей нужно производить расчёт по определённой формуле (в комментариях по коду есть пояснения и формулы) или задавайте вопросы. http://joxi.ru/krDGQPtKo8GLAp

В этой формуле некоторые переменные задаются через атрибут data самой формы (data-price-mvk - см. код страницы)

Нужен универсальный код, который сможет обрабатывать добавленные (в будущем при необходимости) в список динамических полей поля. Например, помимо П-образной, Г-образной и квадратной формы, вероятно будет добавлена прямая форма или сложная форма, в которой кол-во полей (ширина, высота) будет больше (или меньше) - нужна возможность подцеплять их к расчёту автоматически.