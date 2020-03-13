Правки на сайте (bitrix)

Имеется три сайта на битрикс (два из них выполнены по технологии мультисайтовость). Есть множество работ, но в данный момент интересует конкретно решение такой проблемы:

Специалист по СЕО дал рекомендации, нужно создать несколько страниц статичных с определенным урлом (около 600 штук в общей сумме), и вывести на них товары согласно назначения страницы. Можно сделать это в ручную, с использование arrFilter и модуля catalog, можно сгенерировать их программно.

Очень важно использовать на этих страницах тайтл и дескрипшн указанный в таблице от сеошника и вывести все товары по заданным параментрам. Предупреждаю, на сайте много самописного кода и типовые решение местами изменены предыдущим разработчиком