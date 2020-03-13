Написать скрипт подгрузки адресов из json файла (для html)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки155 просмотров
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Нам необходимо написать скрипт подгрузки адресов из json файла для html сайта, по умолчанию выводим заданный в ручную город из переменной, и если пользователь выбирает другой город, выводим адреса из выбранного города, так же нужно реализовать вывод по 10 адресов с возможность подгружать остальные по клику.Будет выводится список адресов магазинов с такими данными как:

Название;

Координаты(в data теге);

Адрес;

Режим работы;

Телефон;

Адрес сайта;

Пример сайта смотреть тут: http://www.naturesmiracle.ru/wheretobuy

HTML
4 года назад
dimadodonov
Дмитрий 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
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