Написать скрипт подгрузки адресов из json файла (для html)
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Нам необходимо написать скрипт подгрузки адресов из json файла для html сайта, по умолчанию выводим заданный в ручную город из переменной, и если пользователь выбирает другой город, выводим адреса из выбранного города, так же нужно реализовать вывод по 10 адресов с возможность подгружать остальные по клику.Будет выводится список адресов магазинов с такими данными как:
Название;
Координаты(в data теге);
Адрес;
Режим работы;
Телефон;
Адрес сайта;
Пример сайта смотреть тут: http://www.naturesmiracle.ru/wheretobuy
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