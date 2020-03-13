Нам необходимо написать скрипт подгрузки адресов из json файла для html сайта, по умолчанию выводим заданный в ручную город из переменной, и если пользователь выбирает другой город, выводим адреса из выбранного города, так же нужно реализовать вывод по 10 адресов с возможность подгружать остальные по клику.Будет выводится список адресов магазинов с такими данными как:

Название;

Координаты(в data теге);

Адрес;

Режим работы;

Телефон;

Адрес сайта;

Пример сайта смотреть тут: http://www.naturesmiracle.ru/wheretobuy