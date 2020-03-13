Нужно поправить сайт

Есть сайт www.pijamki.by его переносили с тильды, нужно убрать позиции в каталоге. оставить только шелковые пижамы, аксессуары и коробки. Остальное убрать. Так же цены чтоб были в беларуских рублях. Код напутан и не понятно что и как делать. В кратце, убрать не нужные категории и изменить валюту. Я скажу что сколько стоит.