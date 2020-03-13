Нужно поправить сайт

Веб-программированиеЗавершен3 заявки176 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт www.pijamki.by его переносили с тильды, нужно убрать позиции в каталоге. оставить только шелковые пижамы, аксессуары и коробки. Остальное убрать. Так же цены чтоб были в беларуских рублях. Код напутан и не понятно что и как делать. В кратце, убрать не нужные категории и изменить валюту.  Я скажу что сколько стоит.

4 года назад
guest_15838646667075
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Satirik89
Роман 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$15
1 день
Все супер. Очень быстро решил задачу, грамотный специалист который знает своё дело. Всем. Рекомендую
отличный заказчик. все отлично. рекомендую
  • Похожие заказы

  • Интеграция доставки boxberry и Почта России в корзину и форму на Tilda

    На Тильде в одном сайте есть как корзина, так и форма с калькулятором и вариантами доставки. Задача: написать код, чтобы в вариантах доставки и там, и там были быть внедрены boxberry и Почта России c ...

    Tilda
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать скрипт подгрузки адресов из json файла (для html)

    Нам необходимо написать скрипт подгрузки адресов из json файла для html сайта, по умолчанию выводим заданный в ручную город из переменной, и если пользователь выбирает другой город, выводим адреса из выбранного города, так же нужно ...

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Правки на сайте (bitrix)

    Имеется три сайта на битрикс (два из них выполнены по технологии мультисайтовость). Есть множество работ, но в данный момент интересует конкретно решение такой проблемы:  Специалист по СЕО дал рекомендации, нужно создать несколько страниц статичных с определенным ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Интеграция способов доставки в корзину и в форму на Tilda

    $41

    На Тильде в одном сайте есть как корзина, так и форма с калькулятором и вариантами доставки. Задача: написать код, чтобы в вариантах доставки и там, и там должны быть внедрены boxberry и Почта России c расчетом ...

    Tilda
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание парсеров к iXYt.info

    Ищем специалиста, который будет создавать парсеры для нашей информационной платформы iXYt (php-фреймворк laravel) . Задача формулировалась первоначально тут: [url=https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/poisk-agregatorov-i-sozdanie-parserov-dlya-nih-1008640/]https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/poisk-agregatorov-i-sozdanie-parserov-dlya-nih-1008640/[/url] Там же необходимые ссылки. Но задача упростилась: искать агрегаторы не надо, мы сами даем список. Россия уже ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Починить сайт после переноса cms limb

    добрый день! нужно починить поиск на сайте с cms limb возможно chmode не корректные или htaccess или что серьездней, нужно разобраться и устранить проблему с поиском ( не ищет точных совпадений), как и из админки ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Javascript для загрузки стороннего сайта как в iframe

    Раньше мы обходились iframe, но теперь в большинстве браузеров запрещено загружать сторонние сайты через iframe, выскакивает ошибка: "in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'deny'." Т.к. мы не имеем доступа к сайтам, где размещен наш ...

    Javascript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо настроить Webhook

    Здравствуйте. Для сайта про компьютерную помощь [url=https://servicecomp.ru/]https://servicecomp.ru/[/url] необходимо настроить Webhook.  Есть виджет от venyoo.ru, у которого есть возможность передавать данные через Webhook - [url=https://yadi.sk/d/PuLvLCzZUUegwg]https://yadi.sk/d/PuLvLCzZUUegwg[/url].  Данные нужно передавать в форму - [url=https://yadi.sk/d/lD5kDvkaf79B6Q]https://yadi.sk/d/lD5kDvkaf79B6Q[/url], есть 2 варианта ее вызова: [list=1][*][url=https://yadi.sk/d/2ZptknaihHHPEw]https://yadi.sk/d/2ZptknaihHHPEw[/url]﻿; [*][url=https://yadi.sk/d/LH4sQ7kMzUsrcg]https://yadi.sk/d/LH4sQ7kMzUsrcg[/url]﻿ - устаревший вариант со всеми полями. [/list]Форма предоставляется партнерской программой ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад