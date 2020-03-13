Интеграция доставки boxberry и Почта России в корзину и форму на Tilda

На Тильде в одном сайте есть как корзина, так и форма с калькулятором и вариантами доставки. Задача: написать код, чтобы в вариантах доставки и там, и там были быть внедрены boxberry и Почта России c расчетом стоимости доставки (реализовать можно как в примерах на фото, например, по индексу) и подробно описать мне, как его установить в Тильду. Код для интеграции конкретно для Boxberry есть у них по ссылке с инструкцией: https://points.boxberry.ru/demo/on_page.html

А вот для Почты России нужно придумать свой код.

Адрес сайта и детали можно уточнить в лс.

Сколько у вас займет эта задача по времени и деньгам?