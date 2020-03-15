Доработки на ларавел

Добрый день, у меня проект похожий на тот над которым работали-> доска объявлений на laravel там какая-то проблема с оплатой вип статуса (там подключена не робокасса, а платежная система unitpay)

Есть файл PayController.php, в нем код для оплаты объявлений и т.д.Там есть строчки, в которые внесены данные платежной системы unitpay: $secretKey = env('UNITPAY_SECRET_KEY', '');$publicKey = env('UNITPAY_PUBLIC_KEY', '');Но почему-то они не считываются из файла .env, хотя на других сайтах (под другие города такие же настройки и все без проблем считывается и работает)

Я попробовал и подставил туда заместо env('UNITPAY_SECRET_KEY', '') и env('UNITPAY_PUBLIC_KEY', '') значения ,оплата теперь заработала, но после оплаты возникает ошибка "whoops something went wrong" (хотя объявление после оплаты закрепляется статусом вип и т.д., т.е. оплата проходит нормально, но ошибка какая-то странная вылезает)

Нужно либо посмотреть почему по старому коду не считывались данные из файла .env или посмотреть что за ошибка вылезает после оплаты.Сколько будет по стоимости и срокам?