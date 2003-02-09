Мониторинг обменников валют.

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки194 просмотра
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Создать Мониторинг обменников валют.Без личного кабинета для клиентов.

Для меня нужна админка для добавления партнерских ссылок и пароль на админку.Дизайн можно скопировать или куплю.2 языка Английский и Русский.

На базе этого API https://chexch.com/develop  

https://github.com/chexch/API-chexch.com нужно сделать.

4 года назад
guest_15032649903065
6 лет в сервисе
Был
4 года назад