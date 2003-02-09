Мониторинг обменников валют.

Всем привет! Задача: Сделать скрипт который будет активировать кнопку под видео в тот момент когда видео просмотрено полностью. На странице есть плеер с видео (видео может меняться). Под плеером есть кнопка, между кнопкой и плеером должен выводиться ...
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Для меня нужна админка для добавления партнерских ссылок и пароль на админку.Дизайн можно скопировать или куплю.2 языка Английский и Русский.
На базе этого API https://chexch.com/develop
https://github.com/chexch/API-chexch.com нужно сделать.
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