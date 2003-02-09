Js скрипт для видео плеера + таймер обратного отсчета

Всем привет!

Задача: Сделать скрипт который будет активировать кнопку под видео в тот момент когда видео просмотрено полностью. На странице есть плеер с видео (видео может меняться). Под плеером есть кнопка, между кнопкой и плеером должен выводиться таймер обратного отсчета, который показывает сколько осталось времени до активации кнопки. После активации кнопки, кнопка меняет цвет и подтягивает ссылку.

Условия:

1. Используемый плеер https://playerjs.com/

2. Если юзер нажал паузу, таймер также останавливается.

3. Если юзер перезагрузил страницу то начинать видео сначала.

4. Если юзер ушел на другую вкладку, ставить видео на паузу (а за ним значит и таймер) как работает на ivi.ru при просмотре рекламы.

5. Если юзер досмотрел видео и кнопка активировалась, то отменять все события и уже после перезагрузки окна убирать таймер и оставить кнопку разблокированной.

6. Видео нельзя перематывать. Только чистый просмотр по таймеру.

7. Повесить событие которое после 5 минут просмотра будет зажигать лампочку в карточке контакта данного пользователя (скриншот 2)

7.1 Если видео просмотрено 5 и более минут, но не до конца - лампочка горит желтым цветом;

7.2 Если видео досмотрено до конца и кнопка активировалась, то лампочка будет зеленая;

8. Все события работают только если роль пользователя guest (у остальных показывается видео с возможностью перемотки и активированная кнопка. никаких таймеров);