Laravel / написание бека / админки сайта

Добрый день,

Ищу мид/сеньор разработчика на laravel.

Есть дизайн, на подходе верстка сайта по прокату автомобилей.

Ссылка: https://projects.invisionapp.com/share/FEVW77OZ4BS#/screens/404134924

ТЗ на админку: https://drive.google.com/file/d/1YfgbdydPWtmDBj73A04jRcNlXjdGnjOj/view?usp=sharing

Требуется написать админку, основные требования:

- Передача данных между сайтом и внутренней срм на руби/рор (данные автомобилей, динамические цены, передача данных заказов)

- управление формой бронирования (4 шага)

- база заявок с сайта

- управление страницей автопарк (добавление/удаление/модификация автомобилей)

- управление всеми остальными разделами сайта по прототипу из ссылки.

- легкая мультиязычность с безболезненным добавлением языков в дальнейшем.

- многовалютность с привязкой к одному из сервисов официальных курсов.

- грамотная структуризация, легкий и понятный код, сео-френдли.

Сайт должен быть рассчитан на дальнейшее клонирование в поддомены или отдельные домены.

Предпочитаю попроектную оплату. Удобный способ оплаты - банковский перевод.

Начало работы по проекту - конец марта.