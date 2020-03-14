Настроить цели на сайте через GTM

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки254 просмотра
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Сайт gamesround.com

На него я сам поставил GTM, убрал Internal traffic через Куку, которую должны прописать все, кто работает с сайтом, и настроил некоторые цели, однако цели не передаются.

Через GTM подключил Метрику, Fb, LinkedIn, Adwords (связал в GA). 

Что нужно сделать:

1. Проверить правильность настройки исключения Internal Traffic. С кукой вроде бы все понятно, но нужно ли добавлять правило исключения переходов с субдоменов? Я добавил, но не уверен, что это нужно делать:

2. Может есть другой более правильный способ исключения внутреннего трафика? Важно понимать, что у нас нет одного IP, на котором все сидят, все в разных местах, IP меняется. Пока решение с кукой меня устраивает, но вдруг есть что-то лучше.

3. Настройка целей. Я настроил, но они не передаются в GA.

Какие цели нужны:

1. Регистрация (Sign Up) - почему-то эта цель не работает. Надо чтобы срабатывала при прохождении регистрации. Thank you page нет.

2. Начал создавать компанию: Нажал кнопку или ссылку Create Company и перешел на страницу gamesround.com/profile/companies/create  Сейчас стоит цель на посещение Линка, но это неправильно.

3. Закончил создавать кампанию, нажал Publish (именно в создании компании, у нас есть Publish в Projects)

4. Начал создавать Проект: Нажал кнопку или ссылку Create Project и перешел на страницу gamesround.com/profile/projects/create 

5. Закончил создавать проект, нажал Publish (именно в создании проекта).Причем для всех шагов важны уникальные события, то есть если потом кто-то создал еще проект или отредактировал старый - это уже считаться не должно.

4. Хочется видеть воронку как люди взаимодействуют с сайтом через цели, собирать их в аудитории по стадии в воронке и передавать в разные интерфейсы вроде Fb.

Необходима корректная передача целей во все указанные выше сервисы - ﻿Метрика, GA, Fb, LinkedIn, Adwords.

Также сейчас в метрике не работает карта кликов и скроллов, надо поправить. 

Спасибо.

Важно - я не хочу работать с агентствами, только непосредственно с исполнителями, которые будут делать задачу сами руками, поскольку будут еще проекты и просьбы, мы будем общаться напрямую через скайп.

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4 года назад
spirty
Андрей 
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
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