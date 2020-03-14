Настроить цели на сайте через GTM

Всем привет! Задача: Сделать скрипт который будет активировать кнопку под видео в тот момент когда видео просмотрено полностью. На странице есть плеер с видео (видео может меняться). Под плеером есть кнопка, между кнопкой и плеером должен выводиться ...
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Сайт gamesround.com
На него я сам поставил GTM, убрал Internal traffic через Куку, которую должны прописать все, кто работает с сайтом, и настроил некоторые цели, однако цели не передаются.
Через GTM подключил Метрику, Fb, LinkedIn, Adwords (связал в GA).
Что нужно сделать:
1. Проверить правильность настройки исключения Internal Traffic. С кукой вроде бы все понятно, но нужно ли добавлять правило исключения переходов с субдоменов? Я добавил, но не уверен, что это нужно делать:
2. Может есть другой более правильный способ исключения внутреннего трафика? Важно понимать, что у нас нет одного IP, на котором все сидят, все в разных местах, IP меняется. Пока решение с кукой меня устраивает, но вдруг есть что-то лучше.
3. Настройка целей. Я настроил, но они не передаются в GA.
Какие цели нужны:
1. Регистрация (Sign Up) - почему-то эта цель не работает. Надо чтобы срабатывала при прохождении регистрации. Thank you page нет.
2. Начал создавать компанию: Нажал кнопку или ссылку Create Company и перешел на страницу gamesround.com/profile/companies/create Сейчас стоит цель на посещение Линка, но это неправильно.
3. Закончил создавать кампанию, нажал Publish (именно в создании компании, у нас есть Publish в Projects)
4. Начал создавать Проект: Нажал кнопку или ссылку Create Project и перешел на страницу gamesround.com/profile/projects/create
5. Закончил создавать проект, нажал Publish (именно в создании проекта).Причем для всех шагов важны уникальные события, то есть если потом кто-то создал еще проект или отредактировал старый - это уже считаться не должно.
4. Хочется видеть воронку как люди взаимодействуют с сайтом через цели, собирать их в аудитории по стадии в воронке и передавать в разные интерфейсы вроде Fb.
Необходима корректная передача целей во все указанные выше сервисы - Метрика, GA, Fb, LinkedIn, Adwords.
Также сейчас в метрике не работает карта кликов и скроллов, надо поправить.
Спасибо.
Важно - я не хочу работать с агентствами, только непосредственно с исполнителями, которые будут делать задачу сами руками, поскольку будут еще проекты и просьбы, мы будем общаться напрямую через скайп.
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