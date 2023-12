Настроить цели на сайте через GTM

Сайт gamesround.com

На него я сам поставил GTM, убрал Internal traffic через Куку, которую должны прописать все, кто работает с сайтом, и настроил некоторые цели, однако цели не передаются.

Через GTM подключил Метрику, Fb, LinkedIn, Adwords (связал в GA).

Что нужно сделать:

1. Проверить правильность настройки исключения Internal Traffic. С кукой вроде бы все понятно, но нужно ли добавлять правило исключения переходов с субдоменов? Я добавил, но не уверен, что это нужно делать:

2. Может есть другой более правильный способ исключения внутреннего трафика? Важно понимать, что у нас нет одного IP, на котором все сидят, все в разных местах, IP меняется. Пока решение с кукой меня устраивает, но вдруг есть что-то лучше.

3. Настройка целей. Я настроил, но они не передаются в GA.

Какие цели нужны:

1. Регистрация (Sign Up) - почему-то эта цель не работает. Надо чтобы срабатывала при прохождении регистрации. Thank you page нет.

2. Начал создавать компанию: Нажал кнопку или ссылку Create Company и перешел на страницу gamesround.com/profile/companies/create Сейчас стоит цель на посещение Линка, но это неправильно.

3. Закончил создавать кампанию, нажал Publish (именно в создании компании, у нас есть Publish в Projects)

4. Начал создавать Проект: Нажал кнопку или ссылку Create Project и перешел на страницу gamesround.com/profile/projects/create

5. Закончил создавать проект, нажал Publish (именно в создании проекта).Причем для всех шагов важны уникальные события, то есть если потом кто-то создал еще проект или отредактировал старый - это уже считаться не должно.

4. Хочется видеть воронку как люди взаимодействуют с сайтом через цели, собирать их в аудитории по стадии в воронке и передавать в разные интерфейсы вроде Fb.

Необходима корректная передача целей во все указанные выше сервисы - Метрика, GA, Fb, LinkedIn, Adwords.

Также сейчас в метрике не работает карта кликов и скроллов, надо поправить.

Спасибо.

Важно - я не хочу работать с агентствами, только непосредственно с исполнителями, которые будут делать задачу сами руками, поскольку будут еще проекты и просьбы, мы будем общаться напрямую через скайп.

Оплата через PayPal или Payoneer.