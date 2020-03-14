Wordpress правка вёрстки

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки227 просмотров
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Добрый день коллеги!

Есть 2 задачи небольших до понедельника:

1. Сделать фиксированный сайдбар на десктопе в ресторане (тут - https://aladdin39.ru/vse-restorany/brusnichka)

т.е. чтобы при скроле страницы меню в сайдбаре http://prntscr.com/rg93fo скролилось вниз.

2. Зафиксировать кнопку "меню" при скролле на мобилках, чтобы прижата к нижнему края экрана была в момент когда мы проскролим её на экране. Т.е. http://prntscr.com/rg93ty тут чтобы всегда было кнопка меню визуально такая же как сверху на оранжевом фоне.

От вас жду цену и срок.

WordPress
4 года назад
mediamax
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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