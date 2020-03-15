Требуется встроить видео-плеер в OpenCart (OcStore 1.5.5.1.2)

Здравствуйте!

Требуется встроить нативный видео-плеер в OpenCart (OcStore 1.5.5.1.2) для возможности вывода видео в "popup" на страницах категорий и карточках товаров, путем вставки HTML кода с прописанным видео в описание категории или товара.

Код плеера прилагается.

Видео находится на сервере (плееры с подгрузкой видео с YouTube и других видеохостингов не устраивают).

Скрипт плеера для для интеграции прилагается.