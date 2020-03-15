Всем привет! Задача: Сделать скрипт который будет активировать кнопку под видео в тот момент когда видео просмотрено полностью. На странице есть плеер с видео (видео может меняться). Под плеером есть кнопка, между кнопкой и плеером должен выводиться ...
Требуется встроить видео-плеер в OpenCart (OcStore 1.5.5.1.2)
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Здравствуйте!
Требуется встроить нативный видео-плеер в OpenCart (OcStore 1.5.5.1.2) для возможности вывода видео в "popup" на страницах категорий и карточках товаров, путем вставки HTML кода с прописанным видео в описание категории или товара.
Код плеера прилагается.
Видео находится на сервере (плееры с подгрузкой видео с YouTube и других видеохостингов не устраивают).
Скрипт плеера для для интеграции прилагается.
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