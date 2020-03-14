Back-end разработка laravel

$15
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок284 просмотра
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Необходимо завершить начатый проект на Laravel 

Веб версия написана на PHP, фреймворк Laravel. 

Онлайн платформа включает в себя 3 кабинета.

Цель на позиции:

Полностью закрыть работу по разработке Back-end логики на проекте 

Нам нужен:

 Back End Developer

- Опыт работы с PHP(именно Laravel) от 2-х лет

- Хорошие знания RDBMS (MySQL)

- Хорошие знания NoSQL 

- Опыт использования и разработки API интерфейсов

- Опыт работы с CI

- Работа с системами многопоточности:

- Опыт работы с системами контроля версий (Git)

Будет плюсом

- Опыт проектирования высоконагруженных масштабируемых систем

- Работа и взаимодействие с микросервисами (разделение основного кода на микросервисы)

- Написание автотестов и документации

Laravel
4 года назад
guest_15842117005477
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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