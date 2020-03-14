Доработка сайта (исправление ошибок)

Здравствуйте, необходимо исправить некоторые ошибки на сайте:

1. Пропали слеши в директории top в пагинации. Должно быть в ссылках /top/page/, а сейчас http://prntscr.com/rgfaj1 Именно в русской версии сайта так, в английской всё ок.

2. В русской версии убрать в ссылках пагинации слеш в конце http://prntscr.com/rgffg9. Если эту задачу тяжело решить, то можно наоборот добавить везде слеш в конце на всех страницах сайта в ссылках и урлах.

3. Есть страницы, где присутствуют гифки, но на странице они не показываются. Здесь видимо есть логика, что если гифка для лиц 18+, то страница её не видит. Нужно эту логику убрать.

Возможно это может для оценки задачи, стоит мультиязычный плагин TranslatePress - Multilingual.