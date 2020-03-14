Спрограммировать подобный функционал

Здравствуйте.

Нужно сделать такой функционал на базе wordpress

https://mantike.neirophant.com/

Функционал:

Есть поле определенного размера.

Есть библиотеки картинок, на прозрачном фоне.

Отдельно папка фоны. они не прозрачные.

Пользователь может в произвольном порядке брать картинки и размещать их на поле.

Картинки можно накладывать одну на другую, и перемещать по полю. И делать уровнем выше или ниже.

Составленную картинку, коллекцию, можно сохранить всвоей библиотеке, поделится или скачать.

Сколько будет стоить?

Сколько времени займет.