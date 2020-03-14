Спрограммировать подобный функционал

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки510 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно сделать такой функционал на базе wordpress

https://mantike.neirophant.com/

Функционал:

Есть поле определенного размера.

Есть библиотеки картинок, на прозрачном фоне.

Отдельно папка фоны. они не прозрачные.

Пользователь может в произвольном порядке брать картинки и размещать их на поле. 

Картинки можно накладывать одну на другую,  и перемещать по полю.  И делать уровнем выше или ниже.

Составленную картинку, коллекцию, можно  сохранить всвоей библиотеке, поделится или скачать.

Сколько будет стоить?

Сколько времени займет.

4 года назад
phototastyfood
Дэвид 
53 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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