Перенести сайт на новую версию PHP

Здравствуйте. Нужно сделать такой функционал на базе wordpress [url=https://mantike.neirophant.com/]https://mantike.neirophant.com/[/url] Функционал: Есть поле определенного размера. Есть библиотеки картинок, на прозрачном фоне. Отдельно папка фоны. они не прозрачные. Пользователь может в произвольном порядке брать картинки и размещать их на поле. Картинки можно накладывать одну на ...