Перенести сайт на новую версию PHP

Добрый день, Ищу мид/сеньор разработчика на laravel. Есть дизайн, на подходе верстка сайта по прокату автомобилей. Ссылка: [url=https://projects.invisionapp.com/share/FEVW77OZ4BS#/screens/404134924]https://projects.invisionapp.com/share/FEVW77OZ4BS#/screens/404134924 [/url]ТЗ на админку: https://drive.google.com/file/d/1YfgbdydPWtmDBj73A04jRcNlXjdGnjOj/view?usp=sharing Требуется написать админку, основные требования: - Передача данных между сайтом и внутренней срм на руби/рор (данные автомобилей, динамические цены, передача данных ...
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Требуется перенести сайт с 5.2 на 7.2 версию PHP
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