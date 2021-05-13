Разработать админпанель на VUE

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Закрыт1 заявка557 просмотров

Админпанель на VUE будет собиратся в electron приложение , и также работать на сайте. Общение с бекендом по GraphQL, авторизация JWT

Vue.js
4 года назад
akuraga
Иван 
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Сергей
 
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