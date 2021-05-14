Сделать чат-бота для whatsapp

Есть оборудование, которым пользуются клиенты, надо сделать бота, который будет помогать решать типичные неисправности, по примеру:

Выберете пункт:

1) Авто не заводится

2) Авто не едет вперед

3) Авто не едет назад

Например выбрали пункт 1

Рекомендации:

Проверьте наличие бензина

Проверьте заряд аккумулятора

И так далее.

Дополнительно к ответу будет отправляться ссылка на видео с ютуба по устрашению неисправности.

если в списке в итоге нет инструкции, которая помогла бы, то оставить контакты для связи со специалистом

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