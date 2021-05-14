Adaptaki – edtech стартап. Мы разрабатываем приложение для диагностики школьных знаний. За последние три месяца мы привлекли деньги от фонда и выложили приложение в сторы. Проект активно растет и нам нужна новая кровь ...
Клонирование приложения Android
Требуется: на Android x86 склонировать большое количество приложений.
Необходимо на виртуальной машине(x86) иметь одинаковые приложения в неограниченном количестве.
Не имеет значение каким образом реализовано(альтернатива DualSpace, огромное количество apk с разным манифестом и т.п.) - главное результат.
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