Клонирование приложения Android

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Закрыт2 заявки438 просмотров

Требуется: на Android x86 склонировать большое количество приложений.

Необходимо на виртуальной машине(x86) иметь одинаковые приложения в неограниченном количестве.

Не имеет значение каким образом реализовано(альтернатива DualSpace, огромное количество apk с разным манифестом и т.п.) - главное результат.

Android
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morekaoskek
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