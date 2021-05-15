Доработка мобильного приложения на Xamarin

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок827 просмотров

Есть небольшой список правок, бюджет 75$

Желателен опыт работы с HttpClient, Google Maps API, Google Geocoding Api.

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Срок 4-5 дней

Оплата по факту готовности задачи

4 года назад
guest_16210036144542
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров