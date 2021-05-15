React native + typescript исправить баг с картами

Задача:

Необходима исправить баг с определением позиции в кроссплатформенном мобильном приложении.

Задача - устранить проблему с определением адреса на гугл картах (на маленьких улицах). Регион работы приложения Вьетнам, некоторые улицы в городе имеют один адрес. Для примера вся эта улица имеет один адрес 715, khu ph 3, Bnh Thun

Это заведение на этой улице: X69X+8G Thnh ph Phan Thit, Bnh Thun Province, Вьетнам

и соответственно определение адреса зависает, видео с багом скину по запросу.

Тематика приложения доставка еды.

Приложение уже работает, фронт код написан на typescript . Бек написан на Piton Django

Важно! Разработчик должен иметь возможность делать билды и тестировать их как для android, так и для iOS