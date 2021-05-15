Доработка приложения (Xamarin Forms)

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки1165 просмотров

Есть небольшой список правок: https://drive.google.com/file/d/1tcxwc7hyk6t9hAHt2ClX-t0-ITWVhzgv/view?usp=sharing

Желателен опыт работы с HttpClient, Google Maps API, Google Geocoding Api.

Срок 4-5 дней

4 года назад
guest_16210036144542
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Заявки фрилансеров

Александр
 
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