СРОЧНО создать приложение xamarin.forms

Выполнить работу до 23:00 16.05.2021. Работа должна поддерживаться на android-10 API-29

Создать приложение в Xamarin Forms , которое позволяет загружать текстовый файл с html-кодом или css-кодом и выводить список всех ссылок, встречающихся в

этом коде. Ссылки должны быть без повторов, однако с указанием количества

повторений. Добавить возможность выбора ссылки и замены на другую по

всему файлу. Добавить возможность создания списка запрещенных сайтов. Все ссылки, попадающие в черный список, можно автоматически заменить на

"запрещенная ссылка".