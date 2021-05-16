СРОЧНО создать приложение xamarin.forms

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Закрыт1 заявка890 просмотров

Выполнить работу до 23:00 16.05.2021. Работа должна поддерживаться на android-10 API-29

Создать приложение в Xamarin Forms , которое позволяет загружать текстовый файл с html-кодом или css-кодом и выводить список всех ссылок, встречающихся в

этом коде. Ссылки должны быть без повторов, однако с указанием количества

повторений. Добавить возможность выбора ссылки и замены на другую по

всему файлу. Добавить возможность создания списка запрещенных сайтов. Все ссылки, попадающие в черный список, можно автоматически заменить на

"запрещенная ссылка".

AndroidCSSHTML
4 года назад
artem_taranov
Артём 
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Был
4 года назад

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Александр
 
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