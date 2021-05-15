Разработка мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки832 просмотра

Требуется консультация человека, который работал или работает в сфере разработки мобильных приложений.

Конкретно, хочу обсудить основные этапы разработки (с точки зрения проектного менеджера)

4 года назад
dezmand93
Дмитрий 
31 год
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 часа назад
27 отзывов
4 года назад
Виктор
 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 отзыва
4 года назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
18 минут назад
287 отзывов
4 года назад