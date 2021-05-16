Разработка мобильного приложения кухни народов мира на андроид

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки799 просмотров

Выполнить дипломную работу по пояснительной записке ,тз скину .40-45 страниц 

До 5 июня 

Android
4 года назад
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