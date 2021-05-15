Задания начального уровня на фреймворке Kivy

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Закрыт1 заявка456 просмотров

пройтись по заданиям лр 1 и 2. (выполнить то что написано синим цветов) и задания для самостоятельного выполнения

4 года назад
guest_16209893450768
4 года в сервисе
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
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2 года назад
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4 года назад