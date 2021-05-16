Мобильное приложение для диплома

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок375 просмотров

Небольшое мобильное приложение с комментариями для дипломной работы бакалавра с push-уведомлениями, описание в документе.

4 года назад
guest_1621329435308
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Виталий
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Роман
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 часа назад
27 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад