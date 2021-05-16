Приложение для Андройд

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Закрыт2 заявки393 просмотра

Нужно срочно написать приложение для Андройд первую беру за пару дней , приложение лёгкое по типу индрайвера

Это приложение будет по типу Индрайвера , но грузовая.

За 3 дня нужна недоработанный но бетка чтобы главное она запускалась

4 года назад
lozinskiyvaleriy
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