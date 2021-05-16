Разработка iOs приложения

$900
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт10 заявок885 просмотров

Необходимо разработать простое приложение в 4 экрана. Есть старые исходники, можно использовать их, либо написать с нуля. Приложение работает с бэкендом, он готов и API тоже.

iOS
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asteroidteam
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