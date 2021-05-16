Разработать Android (Kotlin) клиент для shadowsocks

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Закрыт3 заявки427 просмотров

Необходимо разработать приложение для подключения к shadowsocks серверу. Для получения списка доступных серверов приложение должно взаимодействовать с API.

 

AndroidKotlin
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worldsmile
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