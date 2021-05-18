Нужно изменить музыкальное приложение в настоящий момент база данных и музыка подтягивается с сайта а нужно чтобы база данных было в приложении Подробнее опишу (также нужно убрать при первом запуске страницу регистрации, актуализировать ...
Создать виджет по отображению графика веса пользователя на flutter
Добрый день, требуется разработчик с опытом работы на flutter в маленькую команду. Мы разрабатываем цифрового семейного врача "FamilyDoc+" и в поисках более опытных коллег.
На текущий момент есть виджет для отображения веса пользователя: https://www.figma.com/file/9eABV5EvsMmphx2dvJx9JF/Weight?node-id=0%3A1
Вес строится по данным API:
[{"weight":"94.00","weight_unit":"kg","date":"2021-05-07"},{"weight":"47.00","weight_unit":"kg","date":"2021-05-06"},{"weight":"118.00","weight_unit":"kg","date":"2021-05-05"},{"weight":"23.00","weight_unit":"kg","date":"2021-05-03"},{"weight":"24.00","weight_unit":"lb","date":"2021-05-02"},
Также поступают данные от другого API по оптимальному вему пользователя (верхняя и нижняя граница нормы)
Прошу указать примерную стоимость разработки виджета.
Заявки фрилансеров
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