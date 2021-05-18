Создать виджет по отображению графика веса пользователя на flutter

Добрый день, требуется разработчик с опытом работы на flutter в маленькую команду. Мы разрабатываем цифрового семейного врача "FamilyDoc+" и в поисках более опытных коллег.

На текущий момент есть виджет для отображения веса пользователя: https://www.figma.com/file/9eABV5EvsMmphx2dvJx9JF/Weight?node-id=0%3A1

Вес строится по данным API:

[{"weight":"94.00","weight_unit":"kg","date":"2021-05-07"},{"weight":"47.00","weight_unit":"kg","date":"2021-05-06"},{"weight":"118.00","weight_unit":"kg","date":"2021-05-05"},{"weight":"23.00","weight_unit":"kg","date":"2021-05-03"},{"weight":"24.00","weight_unit":"lb","date":"2021-05-02"},

Также поступают данные от другого API по оптимальному вему пользователя (верхняя и нижняя граница нормы)

Прошу указать примерную стоимость разработки виджета.