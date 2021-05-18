Разработка мвп мобильного приложения

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Закрыт8 заявок407 просмотров

Добрый день у нас есть готовый дизайн приложение нам нужно сделать мвп для проекта , приложение будет и на андроид и на ios, материал скину по запросу, бюджет и сроки готовы обсуждать 

AndroidiOS
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rustam_kaira
Рустам 
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