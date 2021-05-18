Доработка мобильного приложения на RN

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Закрыт2 заявки444 просмотра

Есть задача доработать мобильное приложение клиента в версиях iOS и Android.Задачи по обеим версиям:- Реализовать Push уведомления (должны рассылаться из админки). Для этого провести работы и в iOS, и в Android- Настроить Firebase для клиента или подготовить инструкцию по её настройке.По IOS версии есть задача по подготовке приложения для публикации в маркете.

AndroidFirebaseiOS
4 года назад
rustam_kaira
Рустам 
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