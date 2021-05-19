Срочно нужен опытный Flutter разработчик на проект

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Закрыт6 заявок1029 просмотров

Срочно нужен опытный Flutter разработчик на проект

Добрый день! Нужно разработать готовое кросс-платформенное приложение под iOS и Android.

С нашей стороны всё готово:

- Документация по API и серверная часть

- Готовый дизайн в Figma

Требования:

- Опыт мобильной разработки от 2 лет

- Опыт разработки на фреймворке Flutter

- Портфолио с примерами законченных и опубликованных приложений

- Писать чистый читабельный и поддерживаемый код

- Опыт работы с Git

- Следование тонкостям дизайна

Проект немаленький, но срочный, поэтому нужен ответственный человек.

Подробностями и дизайном приложения можем поделиться в лс.

AndroidFigmaFlutterGitiOS
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zokirhal
Зокир 
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