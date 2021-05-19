Нужно создать мобильное приложение лендинг, на подобии сайта http://nyanya-non-stop.kiev.ua
Срочно нужен опытный Flutter разработчик на проект
Срочно нужен опытный Flutter разработчик на проект
Добрый день! Нужно разработать готовое кросс-платформенное приложение под iOS и Android.
С нашей стороны всё готово:
- Документация по API и серверная часть
- Готовый дизайн в Figma
Требования:
- Опыт мобильной разработки от 2 лет
- Опыт разработки на фреймворке Flutter
- Портфолио с примерами законченных и опубликованных приложений
- Писать чистый читабельный и поддерживаемый код
- Опыт работы с Git
- Следование тонкостям дизайна
Проект немаленький, но срочный, поэтому нужен ответственный человек.
Подробностями и дизайном приложения можем поделиться в лс.
Заявки фрилансеров
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