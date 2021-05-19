Доработки мобильного приложения на Flutter

Привет! Мы команда “РосАгроМаркета”, и ищем себе напарника на проект, для работы над мобильными приложениями.Кто мы такие и чем занимаемся?Мы небольшая продуктовая компания (IT часть 15 человек), которая воплощает крутую идею: давайте сделаем так, чтобы ...