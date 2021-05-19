Разработать android-приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт9 заявок389 просмотров

Добрый день

Необходимо разработать android-приложение для портала infa.site и выложить его в стор.

ТЗ пришлю в личку.

Android
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