Front либо Back, либо Full-stack разработка приложения IOS

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Закрыт6 заявок402 просмотра

https://apps.apple.com/by/app/body-temperature-thermometer/id1516844582Необходимо сделать аналогичное приложение для IOS, из функций останется только ввод замера температуры (без пульса и остальных фич) Необходимо сделать Front либо Back, либо Full-stack разработку приложения, всего около 20-ти экранов, дизайн еще в работе. Примерное ТЗ https://docs.google.com/document/d/1MBj_2pJzw1WOHUI-oG591JliIAUCkc29e_bScl27gVE/edit?usp=sharing (оно тоже дорабатывается)

Прошу указать:

1. Ориентировочную стоимость

2. Ориентировочные сроки

3. Ваши работы по мобильной разработке

iOS
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guest_16214164270587
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