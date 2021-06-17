Первая версия детского игрового приложения на Unity в 2D

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен8 заявок3103 просмотра

Ищу специалиста по Unity для долгосрочного сотрудничества над проектом детского игрового приложения на Unity в 2D. Приложение кросс-платформенное на iOS, Android.

Это заказ на первую версию, чтобы "пощупать" созданные макеты и оценить перспективы сотрудничества с разработчиком. Следующие работы уже возможны на почасовой оплате с частичной занятостью.

Интересует опыт, портфолио и часовая ставка. Подходящим кандидатам расскажу подробно про проект и покажу макеты для прототипа для более точной оценки трудоемкости и согласования бюджета. Сейчас указан комфортный для меня бюджет, все обсуждаемоЭта версия включает в себя 3 игровых экрана с 2D графикой и меню. - Меню представляет собой три кнопки, открывающие три других экрана.- На каждом экране есть игровой слой с анимацией и интерактивом, поверх которого располагается UI, прибитый к краям. Необходима резиновая верстка под телефоны и планшеты.- У двух экранов фон - статическая графика(плитка рисунка + градиент), у третьего - изображение с камеры.Что включают в себя экраны и какие скилы потребуются:1) 2D графика, пользовательский интерфейс, анимация. Потребуется самостоятельно экспортировать и нарезать графику из Figma(вектор).2) Резиновая верстка под разные платформы и разрешения: телефон, планшет3) Работа с нативными инструментами, умение собрать приложение под iOS/Android, добавить запросы необходимых разрешений4) Работа с камерой и вывод картинки с камеры в приложении. Не дополненная реальность, сверху статическая графика5) Опыт в создании 2D анимаций, программных и записанных заранее6) Добавление звуков и музыки в приложение7) Умение работать с системами контроля версий, магазином плагинов.8) Опыт в работе с In-App Purchase и подписками, рекламными модулями и аналитикой. Этого не будет в прототипе, но потребуется в основном приложении

Если нет скилов, но есть желание их получить, готов обсудить.

AndroidFigmaiOSUnity
4 года назад
andreyzarembo
Андрей 
39 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

misha_beskurov
Михаил 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$360
20 дней
Escrow
Михаил отлично выполнил задание по созданию прототипа мобильного приложения на Unity. Всегда был на связи, задавал необходимые уточняющие вопросы и запрашивал материалы. Работы выполнены качественно и с пониманием результата. Михаил реализовал отличные красивые анимации, подобрал звуки так, что мой сын(главный заказчик) в восторге и с нетерпением ждет дальнейшего развития приложения ) Все выполнено в срок, весь проект занял чуть больше двух недель и каждую неделю был видео отчет о текущем состоянии проекта. Была уверенность, что проект в надежных руках и был получен отличный результат. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую Михаила как активного и ответственного исполнителя.
Спасибо за сотрудничество. Оперативная проверка и оплата, постоянная обратная связь. Рекомендую сотрудничество с Андреем!

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Виктор
 
46 лет
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Михаил 
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