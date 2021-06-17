Реализовать webAR, но без платных платформ (Таких как 8thwall, Zapworks и их аналоги) Оплата по договоренности!) Механика: Пользователь сканирует QR-код. QR код нужен лишь для перехода на ...
Первая версия детского игрового приложения на Unity в 2D
Ищу специалиста по Unity для долгосрочного сотрудничества над проектом детского игрового приложения на Unity в 2D. Приложение кросс-платформенное на iOS, Android.
Это заказ на первую версию, чтобы "пощупать" созданные макеты и оценить перспективы сотрудничества с разработчиком. Следующие работы уже возможны на почасовой оплате с частичной занятостью.
Интересует опыт, портфолио и часовая ставка. Подходящим кандидатам расскажу подробно про проект и покажу макеты для прототипа для более точной оценки трудоемкости и согласования бюджета. Сейчас указан комфортный для меня бюджет, все обсуждаемоЭта версия включает в себя 3 игровых экрана с 2D графикой и меню. - Меню представляет собой три кнопки, открывающие три других экрана.- На каждом экране есть игровой слой с анимацией и интерактивом, поверх которого располагается UI, прибитый к краям. Необходима резиновая верстка под телефоны и планшеты.- У двух экранов фон - статическая графика(плитка рисунка + градиент), у третьего - изображение с камеры.Что включают в себя экраны и какие скилы потребуются:1) 2D графика, пользовательский интерфейс, анимация. Потребуется самостоятельно экспортировать и нарезать графику из Figma(вектор).2) Резиновая верстка под разные платформы и разрешения: телефон, планшет3) Работа с нативными инструментами, умение собрать приложение под iOS/Android, добавить запросы необходимых разрешений4) Работа с камерой и вывод картинки с камеры в приложении. Не дополненная реальность, сверху статическая графика5) Опыт в создании 2D анимаций, программных и записанных заранее6) Добавление звуков и музыки в приложение7) Умение работать с системами контроля версий, магазином плагинов.8) Опыт в работе с In-App Purchase и подписками, рекламными модулями и аналитикой. Этого не будет в прототипе, но потребуется в основном приложении
Если нет скилов, но есть желание их получить, готов обсудить.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
Срочно нужен опытный Flutter разработчик на проект Добрый день! Нужно разработать готовое кросс-платформенное приложение под iOS и Android. С нашей стороны всё готово: - Документация ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно создать мобильное приложение лендинг, на подобии сайта http://nyanya-non-stop.kiev.uaМобильные приложения5 заявокЗакрыт4 года назад
Є готовий телеграм бот на мові програмування Python, потрібно добавити деякі функції і виправити помилки. Також потрібно розмістити проект на Heroku.Закрыт4 года назад
Есть мобильное приложени, собирает заявки Под ios написано на objective-c под андроид на kotlin Есть веб сервис, нужно настроить передачу заявок из мобильного приложения в веб-сервис. В заявке ...Закрыт4 года назад
Есть задача доработать мобильное приложение клиента в версиях iOS и Android.Задачи по обеим версиям:- Реализовать Push уведомления (должны рассылаться из админки). Для этого провести работы и в iOS, и в Android- Настроить Firebase для клиента ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день у нас есть готовый дизайн приложение нам нужно сделать мвп для проекта , приложение будет и на андроид и на ios, материал скину по запросу, бюджет и сроки готовы обсуждатьМобильные приложения8 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, требуется разработчик с опытом работы на flutter в маленькую команду. Мы разрабатываем цифрового семейного врача "FamilyDoc+" и в поисках более опытных коллег. На текущий момент есть виджет для отображения веса ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно изменить музыкальное приложение в настоящий момент база данных и музыка подтягивается с сайта а нужно чтобы база данных было в приложении Подробнее опишу (также нужно убрать при первом запуске страницу регистрации, актуализировать ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо разработать приложение для подключения к shadowsocks серверу. Для получения списка доступных серверов приложение должно взаимодействовать с API.Закрыт4 года назад