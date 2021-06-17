Первая версия детского игрового приложения на Unity в 2D

Ищу специалиста по Unity для долгосрочного сотрудничества над проектом детского игрового приложения на Unity в 2D. Приложение кросс-платформенное на iOS, Android.

Это заказ на первую версию, чтобы "пощупать" созданные макеты и оценить перспективы сотрудничества с разработчиком. Следующие работы уже возможны на почасовой оплате с частичной занятостью.

Интересует опыт, портфолио и часовая ставка. Подходящим кандидатам расскажу подробно про проект и покажу макеты для прототипа для более точной оценки трудоемкости и согласования бюджета. Сейчас указан комфортный для меня бюджет, все обсуждаемоЭта версия включает в себя 3 игровых экрана с 2D графикой и меню. - Меню представляет собой три кнопки, открывающие три других экрана.- На каждом экране есть игровой слой с анимацией и интерактивом, поверх которого располагается UI, прибитый к краям. Необходима резиновая верстка под телефоны и планшеты.- У двух экранов фон - статическая графика(плитка рисунка + градиент), у третьего - изображение с камеры.Что включают в себя экраны и какие скилы потребуются:1) 2D графика, пользовательский интерфейс, анимация. Потребуется самостоятельно экспортировать и нарезать графику из Figma(вектор).2) Резиновая верстка под разные платформы и разрешения: телефон, планшет3) Работа с нативными инструментами, умение собрать приложение под iOS/Android, добавить запросы необходимых разрешений4) Работа с камерой и вывод картинки с камеры в приложении. Не дополненная реальность, сверху статическая графика5) Опыт в создании 2D анимаций, программных и записанных заранее6) Добавление звуков и музыки в приложение7) Умение работать с системами контроля версий, магазином плагинов.8) Опыт в работе с In-App Purchase и подписками, рекламными модулями и аналитикой. Этого не будет в прототипе, но потребуется в основном приложении

Если нет скилов, но есть желание их получить, готов обсудить.