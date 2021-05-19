Доработка мобильного приложения по готовому макету. Бюджет в рамках 90$ Вкратце, в рамках задач необходимо доделать и проверить работу круда, наладить геокодирование (Google Geocoding API) и внести небольшие правки в соответствии с отрисованным ...
Создание мобильного приложения на IOS и Android
Заявки фрилансеров
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