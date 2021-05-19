Создание мобильного приложения на IOS и Android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт10 заявок435 просмотров

Нужно создать мобильное приложение для прослушивания музыки 

AndroidiOS
4 года назад
guest_16214236413362
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Тарас
 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
37 отзывов
4 года назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Евгений
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
Андрей
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
4 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
онлайн
15 отзывов(-1)
4 года назад
Павел
 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
4 года назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Михаил
 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
19 минут назад
287 отзывов
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 часа назад
27 отзывов
4 года назад