Создание мобильного приложения на IOS и Android

Ищу специалиста по Unity для долгосрочного сотрудничества над проектом детского игрового приложения на Unity в 2D. Приложение кросс-платформенное на iOS, Android. Это заказ на первую версию, чтобы "пощупать" созданные макеты и оценить перспективы сотрудничества ...