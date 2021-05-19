Разработка мобильного приложения на react-native

Привет! Мы команда “РосАгроМаркета”, и ищем себе напарника на проект, для работы над мобильными приложениями.Кто мы такие и чем занимаемся?Мы небольшая продуктовая компания (IT часть 15 человек), которая воплощает крутую идею: давайте сделаем так, чтобы компании индустрии HoReCa (отели, рестораны и кафешки) могли так же легко заказывать себе продукты, как мы заказываем доставку еды на дом. Для этого мы построили в Новосибирске огромные склады, куда местные фермеры и производители продуктов привозят и продают свой товар, а наши клиенты - покупают у них. Чтобы сделать все удобно и прозрачно мы написали маркетплейс и 4 приложения. Мы взяли на себя всю историю о том, как проверить, что товар хороший, как оформить покупку, как доставить и как закрыть документы. Для бизнеса нужно сделать только две вещи: выбрать и оплатить.Что по стеку?Приложения Маркетплейс для покупателя и поставщика для iOS и Андроид на react-native.Все завернуто в докер, обновляется по коммиту в нужную ветку, хостимся у МТС, мониторим в graylog, храним код в gitlab, выкладываем через bamboo, задачи ведем в jira, общаемся в telegramПочему у нас работать круто?Мы за полную удаленку, за минутами не следим, скриншоты экранов не делаем. Интересуемся только результатами, их качеством и сроками.Эта работа может быть part-time (как договоримся) и можно совмещать с учебой и работой в другом месте.Можно экспериментировать со всякими технологиями по принципу: показал-доказал-сделал, т.е. показал всем, доказал (или продал, кто как это называет) команде, что это стоящая вещь. И сделал. Легаси у нас нет.Можем работать в разном формате: дать возможность попробовать на разных направлениях (например, чтобы изучить стек) или наоборот - выделить делянку и окопаться.Что по формальным условиям?Зарплата от 120к в месяц чистыми если готов работать фулл-тайм, если part-time - почасовая оплата. Оформляем по ИП или ГПХ.