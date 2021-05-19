Мобильное приложение, kotlin, Android Studio

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Закрыт14 заявок7715 просмотров

Необходимо создать любое (например, калькулятор) совсем простое приложение в Android Studio на kotlin. Необходимо создать несколько активностей и переключение между ними, использовать потомка Adapter view. У опытного специалиста такое займет, думаю, часа 2-3.

AndroidKotlin
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noxis
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