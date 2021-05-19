Мобильное приложение, Kotlin, Android, тестовое

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Закрыт2 заявки367 просмотров

Выполнять задания согласно пунктам файла (подробное). Проект на Kotlin, Android с использованием фреймворков. Каждый пункт в отдельной ветке. По возможности писать комментарии. Дизайн и верстка не нужны. Проект учебный. Рассматриваю тоже частичное выполнение, а также менторинг.

AndroidKotlin
4 года назад
Minsk_1989
Алексей 
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Александр
 
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