Доработка мобильного приложения по готовому макету. Бюджет в рамках 90$ Вкратце, в рамках задач необходимо доделать и проверить работу круда, наладить геокодирование (Google Geocoding API) и внести небольшие правки в соответствии с отрисованным ...
Мобильное приложение, Kotlin, Android, тестовое
Выполнять задания согласно пунктам файла (подробное). Проект на Kotlin, Android с использованием фреймворков. Каждый пункт в отдельной ветке. По возможности писать комментарии. Дизайн и верстка не нужны. Проект учебный. Рассматриваю тоже частичное выполнение, а также менторинг.
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