Доработка Android на Java

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Есть приложение под iOS и Android для стриминга онлайн-радиостанций и подкастов

Данное приложение только часть экосистемы, включающей клиентские версии для десктопа,

мобильных браузеров. 

Android написан на Java, сейчас нужна доработка по Android  части, и нужно развитие функционала действующего приложения .

AndroidiOSJava
4 года назад
ANDWR
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