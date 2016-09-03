Разработка/Копирование сайта

$75
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок165 просмотров
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жк-эмеральд.рф этот сайт нужно дублировать, изменив дизайн, не меняя сильно структуру и принцип работы, так чтобы не получилось плагиата. Много уникальных фото я скину, исполнителю. Наличие квартир и цен будет другим.

Хороший исполнитель получит еще от 3 до 10 заказов(может и больше, не меньше точно) по разработке подобных сайтов в течении года, + возможное продвижение всех сайтов. Зависит от квалификации, качества и стоимости работ в этих направлениях. В общем, если получится хорошо, будем работать долго и постоянно вместе!

7 лет назад
Pavel-tulyusin
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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