Разработка/Копирование сайта

жк-эмеральд.рф этот сайт нужно дублировать, изменив дизайн, не меняя сильно структуру и принцип работы, так чтобы не получилось плагиата. Много уникальных фото я скину, исполнителю. Наличие квартир и цен будет другим.

Хороший исполнитель получит еще от 3 до 10 заказов(может и больше, не меньше точно) по разработке подобных сайтов в течении года, + возможное продвижение всех сайтов. Зависит от квалификации, качества и стоимости работ в этих направлениях. В общем, если получится хорошо, будем работать долго и постоянно вместе!