Создание сайта агентства недвижимости

Необходима разработка сайта для агентства недвижимости Москвы. Мы занимаемся продажей жилой недвижимости бизнес класса и элитной недвижимости, а также продвижением и продажей современных жилых комплексов Москвы. из материалов только логотип компании. Желателен опыт работы по созданию подобных сайтов, лучше для агентств.

сайты конкурентов:

http://www.vgrealty.ru/

http://estateliga.ru

http://estateliga.com этот сайт сделали за 20 000руб в компании без фрилансеров.

CRM уже есть, пока нет необходимости связывать её с сайтом.