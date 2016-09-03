На сайте есть апи, после коректировки стал работать не правильно нужно разобратся с проблемой.
Реализовать макросы/скрипты для google таблиц срочно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание задачи во вложении.
Прошу:
1. подтвердить, что вы ознакомились с ТЗ
2. описать способ решения задачи, в частности, какие части ТЗ можете реализовать с помощью макросов/скриптов для google таблиц, а какие нет.
3. оценить бюджет
4. оценить сроки
5. написать, почему я должен выбрать именно вас для реализации данной задачи
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