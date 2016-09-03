Реализовать макросы/скрипты для google таблиц срочно

Есть сайт http://cnt.dreamit.ru/. Он мой. На его основе нарисовали дизайн для другой компании. То есть использовали как шаблон - дублируется расположение кнопок, блоков, за исключением добавления блока новостей и отключения не совсем нужных разделов. В целом всё ...