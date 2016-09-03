Реализовать макросы/скрипты для google таблиц срочно

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Описание задачи во вложении.  

Прошу:  

1. подтвердить, что вы ознакомились с ТЗ  

2. описать способ решения задачи, в частности, какие части ТЗ можете реализовать с помощью макросов/скриптов для google таблиц, а какие нет.

3. оценить бюджет  

4. оценить сроки  

5. написать, почему я должен выбрать именно вас для реализации данной задачи

7 лет назад
abalakov
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад