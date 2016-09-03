Здравствуйте. Нужен парсер товаров hostcms.

Если есть возможность сделать его универсальным то было бы вообще здорово.

Задача звучит так. Есть 3-4 сайта с которых надо парсить товар.

Картинка, характеристики, цена, свойства.

Остальные вопросы в скайпе.