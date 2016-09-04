Точечная доработка сайта

Доброго Дня Интересует Движок для сайта турагентсва по фронтенду нравится https://travel.yandex.ru/ туры на первом этапе будет добавлять контент менеджер, позднее планируется выборочный импорт с CRM тур оператора и импорт из пагина хрома. От Вас желателен опыт создания туристических сайтов с ...
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Здравствуйте уважаемые исполнители.
Мне нужно доработать сайт: http://boilervdom.ru/
Полное тех. задание смотрите в видео:
Рассчитаться могу WebMoney, Z-Payment, Яндекс Деньги.
Срок исполнения 1-2 дня
Называйте свою стоимость на эти доработки.
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