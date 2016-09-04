Написать функцию получения информации о ролике YouTube

На выходе функция должна возвращать:

1. Длительность видео в формате 00:00:00

2. Ключевые слова ролика

3. Ссылки на превью во всех возможных размерах, предоставляемых YouTube - ом. На выходе в ввиде массива: ссылка, размер в КБ, и разрешение.

4. Заголовок ролика

5. Ссылки на скачивание ролика во всех форматах предоставляемых YouTube - ом.

Ссылки на скачивание должны быть рабочими, то есть при переходе по которым должен скачиваться ролик.

Для тестов ссылок на скачивание использовать следующие ролики:

https://www.youtube.com/watch?v=CaQyRDUowfEhttps://www.youtube.com/watch?v=EONhkztVz2Uhttps://www.youtube.com/watch?v=jaZCsZpc3Rc