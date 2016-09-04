Дорого дня ув. коллеги. И так есть сайт торговая площадка на опенкарт и мултимерч с длинным доменом. Также есть второй домен коротки для ВИП компании. Если компания вип то админ на сервере создает поддомен запись CHAME company.domen.ru и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт - proektst.ru. Внутри сайта сделать лейдинг пейдж, в разделе "Заказать".
Требуется разработать и дизайн и верстку формы заказа под стиль сайта. Результат выдать в виде html кода для интеграции на сайт, с набором сопутствующих графических материалов.
Учесть в работе:
- основное направление фирмы - проектные работы, металлических/железобетонных конструкций.
- обязательно красивые/яркие картинки, иконки, графический материал и т.п.
- активные формы для заполнения посетителем параметров заказа (Имя и название организации; Телефон; Комментарии к заказу)
- отчетливая яркая кнопка "Отправить заявку"
- поле акция с текстом "Выезд специалиста на объект - Бесплатно"
- остальное автор может добавить от себя.
Примеры (не панацея) прилагаю.
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