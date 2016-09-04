Сайт - proektst.ru. Внутри сайта сделать лейдинг пейдж, в разделе "Заказать".

Требуется разработать и дизайн и верстку формы заказа под стиль сайта. Результат выдать в виде html кода для интеграции на сайт, с набором сопутствующих графических материалов.

Учесть в работе:

- основное направление фирмы - проектные работы, металлических/железобетонных конструкций.

- обязательно красивые/яркие картинки, иконки, графический материал и т.п.

- активные формы для заполнения посетителем параметров заказа (Имя и название организации; Телефон; Комментарии к заказу)

- отчетливая яркая кнопка "Отправить заявку"

- поле акция с текстом "Выезд специалиста на объект - Бесплатно"

- остальное автор может добавить от себя.

Примеры (не панацея) прилагаю.